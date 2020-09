Sprechi della PA sono il doppio dell'evasione fiscale - Tuttoggi

L’evasione fiscale in Italia è stimata in circa 110 miliardi di euro all’anno. Un importo paurosamente elevato che comunque appare inferiore agli oneri che cittadini e imprese subiscono in virtà di sprechi e sperperi della Pubblica Amministrazione che, seconda la CGIA di Mestre, ammonterebbe a 200 miliardi all’anno.

mrv/red