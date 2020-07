Lo spot irriverente e tutto da ridere del Trio Medusa per l'Umbria

Il genio del Trio Medusa e della loro “appendice umbra”, Francesco Lancia, colpisce ancora. La squadra della mattina di Radio Deejay, nei giorni della polemica legata agli spot troppo aggressivi delle regioni che, più di farsi pubblicità provano a danneggiare i concorrenti, ha lanciato il proprio spot, carico di umorismo per l’Umbria.

Uno spot ‘aggressivo’ e tutto da ridere dal Trio Medusa

“Voglio fare uno spot aggressivo che denigra le altre regioni, in favore della mia regione, l’Umbria“, ha detto Lancia. “Una regione meravigliosa, piena di verde, che a differenza del Molise è abitata. Un posto straordinario dove di tedeschi, cari trentini, non li vediamo dall’8 settembre. a Norcia quando comprate un panino sappiamo che lì c’è una porchetta e non un mattone“.

La sfida dei ‘Santi’

E ancora, questa volta prendendo di mira Lazio, Emilia e Ligura: “Roma è piena di buche, sai quanta gente c’è cascata? Da noi l’unica cascata è quella delle Marmore“. “Da noi con quello che spendi per un tre stelle a Rimini ti ci compri Umbertide. Le cinque terre sono piene di vecchi, se devi vedere delle mummie vieni a Ferentillo“.

“Come si mangia bene in Umbria. I tartufi sanno di gas? E allora statene in Abruzzo a mangiare le budella dell’agnello battute coi sassi della Maiella. La Puglia con Padre Pio. Rispetto, ma solo due nomi: San Francesco d’Assisi e Santa Rita da Cascia e Padre Pio a San Francesco gli spiccia casa. Corciano, Cannara, Castelluccio. Toscani, noi le C ce le abbiamo“. E il claim finale: “Se non venite, che ve pozzano vestì in 4“.

Foto di copertina dal sito di Radio Deejay