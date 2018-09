Sposati da 60 anni, nozze di diamante per Giancarlo e Mariella

Nozze di “diamante” a Umbertide, ovvero 60 anni di vita insieme per il dottor Giancarlo Guasticchi e la signora Mariella Donati. Uno snodo davvero importante per una coppia sposata, che ricorre oggi: il matrimonio fu celebrato il 7 settembre 1958, a Foligno, nella chiesa Santa Maria infraportas. A Giancarlo e Mariella si stringono in un affettuoso abbraccio i figli Gabriella e Marco Vinicio (vicepresidente dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria) e i nipoti Tommaso, Matilde e Lavinia, i parenti, gli amici e tanti conoscenti che ne hanno apprezzato in questo lungo cammino di vita insieme, le doti umane, lo spiccato senso di altruismo e appartenenza alla comunità locale e regionale.

