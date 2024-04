Torna lo Sport Therapy day, sorrisi e velocità contro la malattia

L'iniziativa coniuga la solidarietà con la raccolta fondi grazie al Club Abarth e al Club Ferrari al motorsport con i giri in pista.

Quarta edizione per lo Sport therapy day, l’evento che coniuga la solidarietà, il Motorsport e la convivialità. Nato da un’idea della pilota Deborah Broccolini, l’appuntamento si terrà domenica all’Autodromo dell’Umbria. A presentarlo in conferenza stampa l’organizzatrice insieme al presidente dell’Aci Perugia, Ruggero Campi, la presidente dell’Autodromo dell’Umbria, Francesca Pasquino, gli assessori del Comune di Perugia Luca Merli e Clara Pastorelli e il presidente del Club Abarth Matteo Baiocco.

L’ideatrice dell’iniziativa

“Dovevo fare qualcosa per loro – ha detto Deborah Broccolini – e devo dire grazie al contributo di tutti, dai Comuni coinvolti all’Autodromo dell’Umbria. E poi grazie al Club Ferrari e al Club Abarth per la raccolta fondi che ci permetterà di aiutare l’associazione ‘Vivo a Colori’ e all’Aucc”. Il format è quello tradizionale, che ha permesso allo Sport therapy day di consolidarsi nel mondo del Motorsport: le auto Ferrari e Abarth messe a disposizione, con i loro piloti, permetteranno ai pazienti oncologici di essere accompagnati in un giro di pista.

Il motorsport

Dopo il saluto della direttrice dell’Aci Perugia, Maria Elena Milletti, l’intervento della presidente di Amub Spa Francesca Pasquino: “Abbiamo sempre considerato un appuntamento fondamentale quello Sport therapy day. Le persone, stando insieme, si aiutano e dall’iniziativa di domenica mandiamo anche un messaggio: la lotta alle malattie passa anche per lo sport e per il sorriso”. L’evento assume una particolare importanza perché è il primo effettuato con l’Amub che è diventato società benefit. “Il risultato raggiunto rientra in una logica di bene – spiega il presidente di Aci Perugia, Ruggero Campi – e quando si fa del bene, lo si fa agli altri ma anche a noi stessi. Noi siamo consapevoli che un impianto sportivo e lo sport possano azionare un volano importante e Deborah ha avuto il pregio i pensarci per prima. Ha pensato per gli altri nonostante ne avesse bisogno per se stessa. Positiva anche l’alternanza tra le associazioni da aiutare. Sull’Amub diventata benefit è importante perché deve occuparsi dei problemi del territori e nei programmi dell’Autodromo questo sarà un grande fiore all’occhiello”.

Le istituzioni

Espresso sostegno alle iniziative dagli assessori Luca Merli e Clara Pastorelli. “L’Autodromo non è solo corsa ma anche un momento di distrazione e condivisione intorno allo sport”, ha detto Merli. “Lo sport fa bene a tutti i livelli e Deborah Broccolini è un esempio”, ha detto Pastorelli. A beneficiare della raccolta fondi sarà l’associazione di Claudia Maggiorana, Vivo a colori: “Avere il supporto di chi non ci conosce è una cosa bellissima. Grazie allo Sport therapy day contribuiremo all’acquisto di un taxi arcobaleno, per l’utilità pubblica di chi ha bisogno”.

Il programma

Il programma prevede: alle 10 il briefing; dalle 11.35 via ai giri di pista così suddivisi: 11.35-11.50 Club Ferrari; 13-13.15 Gruppo A Abarth; 13.20-13.35 Gruppo B Abarth; 13.40-14 vetture da competizione; 14.05-14.20 Gruppo A Abarth, 14.25-14.40 Gruppo B ABARTH.