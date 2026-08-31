Sport, inclusione e cittadinanza europea alla Viterbo Half Marathon - Tuttoggi.info

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Sport, inclusione e cittadinanza europea alla Viterbo Half Marathon

ItalPress

Sport, inclusione e cittadinanza europea alla Viterbo Half Marathon

Lun, 31/08/2026 - 17:02

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ROMA (ITALPRESS) – Sport, inclusione e cittadinanza europea correranno insieme lungo le strade della “Città dei Papi”. È stata presentata a Roma, nello spazio interattivo “Esperienza Europa-David Sassoli”, la seconda edizione della Viterbo Half Marathon, in programma domenica 27 settembre nel capoluogo della Tuscia con partenza alle 9 da Piazza dei Caduti e inserita nel calendario nazionale Fidal.
La manifestazione, inserita nella Settimana Europea dello Sport, è promossa dalla vice-presidente del Parlamento europeo Antonella Sberna e organizzata dall’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia e dalla Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, con il supporto di Opes Aps, Asd Viterbo Runners e una vasta rete di istituzioni, enti locali e federazioni sportive. In programma anche una staffetta non competitiva 4×5 chilometri, pensata per favorire la partecipazione, l’inclusione e il gioco di squadra.

mec/mc/azn

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