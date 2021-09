Sport Academy Team, a Magione l’unione fa la forza

Venerdì 24 si presenta il nuovo consorzio nato dall’unione tra la Iacact - Sport 4 Nonprofit, il San Feliciano Volley e il Junior Carpine Magione

La “Sport Academy Team” nuova realtà sportiva nata lungo le rive del Lago Trasimeno, si prepara alla sua prima stagione. Venerdì 24 settembre, al “Centro Commerciale Pesciarelli” di Magione, si terrà la presentazione del consorzio nato dall’unione tra la Iacact – Sport 4 Nonprofit, il San Feliciano Volley e il Junior Carpine Magione.

Un progetto nato intorno al coach Bovari

Un progetto che ha visto la luce nell’estate delle grandi ripartenze con l’intento di creare sinergie e dare nuove opportunità a tutti gli appassionati di pallavolo e non solo. Ideatore di questo grande “contenitore”, il coach Fabio Bovari, che insieme ad un’ottima squadra di persone accomunate dalla passione per lo sport, ha trovato in un territorio voglioso di rimettersi in gioco, terreno fertile per porre le basi di quello che nel lungo termine diventerà un vero e proprio hub sportivo.

Calcio e volley

Magione sarà, quindi, la “casa” della già nota Junior Carpine, società di calcio da sempre focalizzata sulla valorizzazione del settore giovanile, e della Iacact – Sport 4 Nonprofit, che invece porterà avanti il progetto in ambito pallavolistico, presentandosi con una prima squadra che nella prossima stagione sportiva gareggerà nel campionato di Serie B maschile. Per la guida dei suoi ragazzi, il presidente Daniele Mariani si è affidato proprio a Fabio Bovari, che metterà a disposizione della formazione attivista tutta la sua professionalità ed esperienza, aiutando i neo promossi in una categoria che si preannuncia di alto livello.

Terza anima del progetto è il San Feliciano Volley che, oltre ad impegnarsi nel settore giovanile, vanta una prima squadra in Serie D femminile.

La presentazione

La presentazione sarà inserita all’interno di una serata conviviale offerta dal supermercato “Conad Superstore” di Michelangelo Pesciarelli, uno degli sponsor principali. L’evento prenderà il via dalle ore 20.30 e vedrà la presenza di istituzioni, autorità ed organi federali, oltre ovviamente alla partecipazione di tutti gli atleti delle tre società.