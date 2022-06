Spoleto65, in scena il Teatro Musicale di Le Crocodile trompeur / Didon et Énée - Tuttoggi

I registi Jeanne Candel e Samuel Achache, per la prima volta in Italia con tre delle loro originali creazioni tra parola cantata e parlata

Va in scena per la sessantacinquesima edizione del Festival dei Due Mondi il Teatro Musicale dei registi francesi Jeanne Candel e Samuel Achache, per la prima volta in Italia con tre delle loro originali creazioni che mescolano parola cantata e parlata, musica e teatro, classica e jazz, affidate ad attori che sono sempre anche musicisti.

Le Crocodile trompeur / Didon et Énée e attingendo ad ambiti diversi quali la letteratura (dall’Eneide di Virgilio ai Sonetti di Shakespeare) il cinema, il documentario e la pittura, lo spettacolo intreccia il teatro shakespeariano e il dramma musicale in un grande affresco dove la follia e la stravaganza rappresentano il battito pulsante. «La prima volta che ho ascoltato il canto finale di Didone ero al conservatorio e ancora mi vengono i brividi» commenta Jeanne Candel «La storia è semplice, diretta, senza fronzoli: lui arriva, i due si innamorano, lui riparte, lei muore. Ciò che a me interessa maggiormente è capire come rappresentare le vicende evitando il naturalismo e il troppo diretto “ti amo, ti odio”, facendo ricorso ad allegorie per entrare nelle scene in modo più suggestivo».