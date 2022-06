Spoleto65, al via l’iniziativa “Porta un Adulto a Teatro” - Tuttoggi

I ragazzi fino a 13 anni di età e gli studenti delle scuole superiori di Spoleto potranno acquistare a prezzo ridotto i biglietti

A partire da mercoledì 8 giugno, recandosi presso il Festival Box Office & Merchandising di via Saffi n.12 a Spoleto, i ragazzi fino a tredici anni d’età e gli studenti delle scuole superiori di Spoleto che desiderano “invitare” un adulto agli spettacoli del Festival potranno accedere alla riduzione speciale a 11€ per due biglietti, valida per tutti gli appuntamenti in cartellone con l’eccezione del Concerto finale, Le Bal de Paris, e i Concerti delle ore 12 al Teatro Caio Melisso Spazio Carla Fendi.

La promozione è valida fino ad esaurimento della disponibilità ed è limitata a un massimo di quattro spettacoli per ogni giovane acquirente.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Progetto Educational: la fabbrica delle idee che, attraverso la partecipazione a progetti formativi e laboratori didattici, ha l’obiettivo di avvicinare i ragazzi al Festival, di approfondirne la storia e il legame identitario con la città. Il progetto è realizzato con il supporto del Comune di Spoleto e con la collaborazione dei dirigenti e degli insegnati degli Istituti Scolastici.