Spoleto, sconti fino all’80% con “Sbaracco… in negozio”

Super sconti per 3 giorni nelle attività commerciali di Spoleto con “Sbaracco… in negozio”. È stata presentata questa mattina a palazzo comunale l’iniziativa promossa da Confcommercio Umbria, mandamento di Spoleto, Federazione Moda Italia e patrocinata dal Comune di Spoleto, che coinvolgerà nel prossimo weekend (8-9-10 marzo) 70 esercizi commerciali dal centro storico a viale Guglielmo Marconi.

Gli esercizi commerciali metteranno in vendita una selezione di prodotti con sconti fino all’80%, con proposte differenti e merceologie diverse: dall’abbigliamento alla pelletteria, calzature, prodotti per la persona e per la casa, biancheria intima e per la casa, nonché articoli per l’ufficio, prodotti officinali erboristici e di profumeria oltre a gioielli, articoli da regalo, giocattoli, fotografia,libri, fiori, potranno essere individuati da una locandina esposta in vetrina, mentre le vie interessate dallo shopping saranno promosse attraverso una comunicazione online, nonché con messaggi pubblicitari tradizionali.

“Abbiamo accolto positivamente l’iniziativa dei commercianti – sono state le parole del sindaco Umberto de Augustinis in apertura di conferenza – perché si tratta di una occasione che potrebbe aprire una stagione in cui presentare Spoleto come città dell’outlet di qualità. Abbiamo delle idee a riguardo, già condivise con il presidente Barbanera, rispetto alle quali ritengo possano esserci sviluppi interessanti in futuro”.

“E’ una iniziativa che abbiamo sostenuto fin dall’inizio, accolta con grande entusiasmo in città, come testimoniano le tante adesioni da parte dei commercianti – ha aggiunto il vicesindaco Beatrice Montioni – abbiamo inoltre voluto legare questa tre giorni alla Festa della Donna. Venerdì 8 marzo, negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, è previsto, in base alle diverse categorie merceologiche, uno sconto del 10% sulle nuove collezioni o un omaggio per tutte le donne”.

La prima edizione di “Sbaracco… in negozio” coinvolgerà, in maniera sperimentale, le principali vie dello shopping spoletino, da Piazza del Mercato a viale Guglielmo Marconi.

“Ringrazio tutti coloro che hanno aderito e creduto nell’iniziativa – ha dichiarato il presidente del mandamento di Spoleto di Confcommercio Umbria, Tommaso Barbanera – le 70 adesioni dimostrano che il settore del commercio è vivo e disponibile ad una vendita speciale che incentivi gli acquisti e che sia anche l’occasione per rivitalizzare il nostro centro storico e la città tutta. I commercianti sono la linfa vitale del nostro territorio, vi invitiamo quindi a visitare i negozi aderenti, al fine di trovare articoli in vendita a prezzi convenienti e allo stesso tempo fare una passeggiata e godere delle bellezze della nostra città”.

Presente in conferenza anche il presidente regionale di Federmoda Italia Carlo Petrini: “Questa prima iniziativa commerciale che abbiamo pensato può essere definita ‘una festa del piccolo commercio’ che speriamo diventi una occasione di ‘Festa per la Città di Spoleto’. Il periodo scelto, che coincide con il primo fine settimana dopo la chiusura dei saldi, non è casuale. Sarà una grande occasione per i consumatori, che troveranno articoli di pregio a prezzi ulteriormente ribassati anche dal prezzo del saldo. Personalmente spero che questa prima iniziativa possa coinvolgere, per la prossima edizione, ulteriori categorie del commercio. Immagino azioni sinergiche tra commercianti e titolari di bar e ristoranti che, al fine di attrarre anche turisti a Spoleto, propongano offerte dedicate all’iniziativa. Confidiamo e invitiamo gli Spoletini e non, a festeggiare con noi questa occasione di shopping in città”.

Le vie dello Sbaracco

PIAZZA DEL MERCATO

CORSO MAZZINI

VIA SALARIA VECCHIA

VIA MINERVIO

VIA PORTA FUGA

CORSO GARIBALDI

VIA ANFITEATRO

VIA CACCIATORI DELLE ALPI

VIA FLAMINIA

VIALE TRENTO E TRIESTE

VIA CERQUIGLIA

VIALE MARCONI

PIAZZA D’ARMI

