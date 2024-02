Spoleto, passante trova cadavere di un uomo | Carabinieri sul posto - Tuttoggi.info

Accertamenti dei carabinieri in corso dal pomeriggio di oggi dopo che una donna ha segnalato il cadavere di un uomo. Caos in casa, potrebbe essere morto da mesi

E’ stata una scoperta scioccante quella fatta da una passante intorno alle 18,30 di oggi (giovedì 15 febbraio) alla periferia di Spoleto. La donna si è avvicinata all’abitazione di un uomo – che a quanto sembra conosceva di vista e che pare non vedesse da tempo – e si è affacciata alla finestra, notando all’interno del caos ed un cadavere. Sotto shock, ha prontamente chiamato le forze dell’ordine, con i carabinieri della Compagnia di Spoleto – guidati dal capitano Teresa Messore – che sono intervenuti sul posto.

Secondo le informazioni che trapelano, il cadavere apparterrebbe ad un uomo ultraottenne, che potrebbe essere morto addirittura da alcuni mesi. L’ipotesi prevalente è che il poveretto – che viveva in una casa nella zona tra l’area industriale di San Giacomo e Fabbreria – sia stato colto da un malore e che nessuno si sia accorto della sua scomparsa. Probabilmente, dunque, un dramma della solitudine, ma gli inquirenti stanno compiendo tutti gli accertamenti necessari per escludere altre ipotesi, al momento tutte in piedi. In corso anche accertamenti sulle condizioni dell’abitazione, per capire se qualcuno possa essersi introdotto all’interno.

Importante, per chiarire meglio la vicenda, anche il racconto della donna che ha trovato il cadavere. Si tratterebbe di una signora solita recarsi nella zona per dare da mangiare ad alcuni gatti, che appunto conosceva di vista l’anziano e che da avrebbe riferito di non averlo visto da qualche settimana. Per questo appunto si sarebbe oggi avvicinata ad una finestra ed avrebbe notato dall’esterno l’uomo senza vita. Saranno ora gli accertamenti del medico legale, che nelle prossime ore dovrebbero essere disposti dalla magistratura, a chiarire quando è avvenuta la morte e le cause.

(articolo in aggiornamento)

foto di repertorio