Spoleto, nuova scorribanda in centro (foto) e la musica torna a palla | Ztl, nuovi orari - Tuttoggi.info

Sarà il ritorno delle temperature miti o il clima festaiolo per l’ultimo lungo ponte per il 1 maggio, fatto è che il centro storico di Spoleto, conosciuto anche come il salotto buono della città del festival, torna ad essere teatro di scorribande e di locali che alzano la musica oltre ogni limite sopportabile fino a tarda notte.

La zona è sempre la stessa, tra Corso Mazzini e Piazza del Comune, con piazza della Genga e via di Visiale tra i luoghi di ritrovo dove bere, fumare e, perché no?, “regolare” anche qualche disputa, lontano da occhi indiscreti. E da quelle telecamere che qui il Comune, nonostante gli accorati appelli dei residenti, si ostina a non installare.

L’ultima in ordine di tempo si è registrata tra la notte del 30 aprile e le prime ore del 1 maggio quando in piazza della Genga (proprio dove un anno fa c’era chi prometteva l’apertura di un “Punto di ascolto”, come se fosse questa la ricetta per contrastare il fenomeno) c’è stata una aggressione o scazzottata, testimoniata dalle foto scattate all’indomani mattina da alcuni passanti che testimoniano le tracce di sangue rinvenute su automobili e asfalto.

La musica proveniente dall’attigua piazza del Mercato deve aver coperto ogni rumore circa l’aggressione (o la scazzottata), se i residenti solo alla mattina si sono resi conto di quanto accaduto, informando la Polizia locale che è intervenuta sul posto.

Dove erano ancora presenti almeno una bottiglia di superalcolico lasciata in terra e bicchieri sui cofani delle auto.

Insomma, con l’arrivo della bella stagione, sembra tornata anche la mala-movida e la musica assordante che da anni, specie gli ultimi, sta facendo saltare la quiete (e i nervi) dei residenti, pronti ormai a dar corso alle carte legali nei confronti del Municipio.

Una situazione che non sembra segnare un cambio di passo anche se, a quanto pare, proprio lo scorso mese, a dire degli abitanti, sarebbe stata elevata una sanzione nei confronti di un esercizio per aver ceduto bevande alcoliche almeno ad un minore.

Ma, come non è una rondine a fare primavera, non sarà una sanzione per uno shottino a far cambiare idea a chi non è interessato a rispettare le norme pur di far cassa.

Ztl, i nuovi orari fino a fine settembre

Intanto proprio oggi il Comune ha diramato, con effetto immediato, i nuovi orari di transito e sosta nella Zona a traffico limitato “A”.

“A partire da oggi, venerdì 2 maggio e fino al 28 settembre” si legge nel comunicato “saranno in vigore i nuovi orari per il transito e la sosta nella Zona a Traffico Limitato A, con ingresso ai varchi di viale Matteotti (quadrivio), piazza San Domenico, piazzetta Porta San Lorenzo, via esterna delle mura. Nei giorni feriali la ZTL A sarà aperta dalle ore 6.00 alle 20.30, mentre nei prefestivi e festivi la zona sarà chiusa al transito dei mezzi non autorizzati h24. Restano invariati gli orari della ZTL A1, con ingressi da via della trattoria e via Brignone 2° tratto (chiesa di Sant’Ansano), con la chiusura h24 prevista sia nei giorni feriali, che nei prefestivi e festivi”.

