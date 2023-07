Spoleto Nuoto, due podi in Slovenia per Lucrezia Mancini - Tuttoggi.info

Grandi risultati per Lucrezia Mancini al XVII Festival olimpico estivo della gioventù europea in corso in Slovenia

Ancora risultati eccezionali per il nuoto spoletino. Mercoledì 26 luglio la nuotatrice dello Spoleto Nuoto Lucrezia Mancini ha conquistato a Maribor, in Slovenia, la medaglia d’argento nei 200 rana in occasione del XVII Festival olimpico estivo della gioventù europea (EYOF – European Youth Olympic Festival) 2023.

Non solo. Nella giornata di ieri, giovedì 27 luglio, oltre a qualificarsi per la finale dei 100 rana, in programma questo pomeriggio alle ore 18.30, Lucrezia Mancini ha conquistato la medaglia d’oro nella staffetta mista uomini e donne insieme a Daniele Del Signore (CC Aniene), Carlos D’Ambrosio (Fondazione Bentegodi) e Caterina Santambrogio (NC Seregno).

“Abbiamo espresso in più occasioni la soddisfazione per i risultati raggiunti dagli atlete e dagli atleti allenati da Piero Santarelli – sono state le parole del vicesindaco con delega allo sport, Stefano Lisci – Anche in questa occasione siamo di fronte a risultati straordinario, che arrivano a pochi giorni dalla partecipazione di Lucrezia Mancini agli Europei junior di Belgrado. Mi complimento ancora una volta con lei, a nome dell’amministrazione comunale, perché continua a dimostrare non solo di avere talento e capacità, ma anche di essere in grado, nonostante la giovane età, di competere senza timore in campo internazionale. Ringrazio ovviamente il suo allenatore, Piero Santarelli perché continua a fornire ai nostri giovani un percorso di crescita sportiva e umana di grande valore”.