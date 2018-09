Spoleto, lo Sportello del Cittadino tornerà presto in via Busetti

share

Il Comune di Spoleto comunica che in data 6 agosto, dopo proficue trattative, curate, per l’Amministrazione comunale, dal Sindaco Umberto de Augustinis e dall’Assessore Alessandro Cretoni, è stato sottoscritto l’accordo con la Comunità Montana dei Monti Martani, in base al quale la Comunità montana ha concesso al Comune, a titolo di comodato, quindi del tutto gratuito, gli uffici di via Busetti al fine di consentirvi il ripristino dello “Sportello del cittadino”.

L’accordo, siglato alla presenza del Sindaco de Augustinis, del Direttore amministrativo della Comunità montana dei Monti Martani e del Serano e Subasio dott. Marco Vinicio Galli e del Commissario liquidatore, dott. Domenico Rosati, consentirà molto presto di effettuare le operazioni di trasloco e di ripristino degli uffici, chieste insistentemente dagli utenti.

