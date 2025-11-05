 Spoleto Jazz 2025: venerdì Anthony Strong & Colours Jazz Orchestra - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Spoleto Jazz 2025: venerdì Anthony Strong & Colours Jazz Orchestra

Redazione

Spoleto Jazz 2025: venerdì Anthony Strong & Colours Jazz Orchestra

Venerdì 7 novembre, alle ore 21.00 al Teatro Nuovo G. Menotti, arriva il carismatico Anthony Strong insieme alla potente macchina sonora della Colours Jazz Orchestra
Mer, 05/11/2025 - 15:27

Condividi su:

Nuovo appuntamento musicale per Spoleto Jazz con uno dei concerti più attesi dell’intera rassegna: venerdì 7 novembre, alle ore 21.00 al Teatro Nuovo G. Menotti, arriva il carismatico Anthony Strong insieme alla potente macchina sonora della Colours Jazz Orchestra, guidata dal direttore e trombonista Massimo Morganti, per un evento che promette scintille.

In un’unica serata, due fuochi che si incontrano: da una parte la voce vellutata e il pianismo elegante di Anthony Strong, autentico crooner contemporaneo che ha riportato in auge lo swing con uno stile personale, raffinato e sempre sorprendente; dall’altra, la Colours Jazz Orchestra, una delle più affermate big band italiane, che con la sua precisione esecutiva e il suo spirito avanguardista è diventata un punto di riferimento per il jazz orchestrale europeo.

Con un titolo che di per sé è già una promessa sul repertorio proposto – Da Cole Porter a Frank Sinatra – la performance rappresenta non solo una semplice celebrazione della golden age dello swing, ma una vera e propria reinvenzione del repertorio dei grandi classici, rivisitati con nuovi arrangiamenti, slanci improvvisativi e una freschezza interpretativa che lascia il segno.

Anthony Strong, voce e pianoforte, torna in Italia dopo una carriera che l’ha visto protagonista su palchi di tutto il mondo: dalla BBC alla Royal Albert Hall, dai festival jazz europei alle classifiche internazionali. I suoi dischi (Stepping Out, On a Clear Day, Easy Sailing) hanno incantato pubblico e critica, con il loro mix di swing, eleganza e uno stile che attinge tanto a Sinatra, Mel Tormé, Nat King Cole, quanto a Oscar Peterson. Sul palco sarà affiancato dal batterista Luke Tomlinson e da una delle formazioni orchestrali più affiatate del nostro Paese.

La Colours Jazz Orchestra, costituitasi nelle Marche nel 2002, è oggi un laboratorio vivissimo di jazz orchestrale, capace di muoversi con disinvoltura tra standard e composizioni originali, tra tradizione e contemporaneità. Il lavoro di Massimo Morganti, direttore, arrangiatore e solista, ha reso questa big band una delle realtà più ammirate anche fuori dai confini italiani. Non è un caso se artisti come Kenny Wheeler, Ayn Inserto, John Taylor e Scott Robinson abbiano scelto di collaborare con loro in progetti discografici e dal vivo.

La serata si inserisce nel cartellone del festival diretto da Silvia Alunni e promosso da Visioninmusica con il contributo del Comune di Spoleto. Una sesta edizione – dal tema Jazz not war – che sta registrando grandi consensi, partecipazione crescente e teatri sold out, confermandosi tra le rassegne più autorevoli per chi ama il jazz come linguaggio contemporaneo e come terreno fertile di contaminazioni. E Spoleto, con la sua storia artistica millenaria, diventa ancora una volta scenario ideale per accogliere questo terzo concerto-evento, che non è solo un tributo alla grande stagione dei crooner, ma una serata esplosiva tra swing incalzante e ballad orchestrali.

Per informazioni, biglietti e dettagli sul programma:
visioninmusica.com | www.comune.spoleto.pg.it

SPOLETO JAZZ 2025

ideato promosso e organizzato da Visioninmusica

con il contributo e la collaborazione del Comune di Spoleto

Venerdì 7 novembre 2025 – Ore 21

Anthony Strong
& Colours Jazz Orchestra

Da Cole Porter a Frank Sinatra

ANTHONY STRONG • voce e pianoforte
LUKE TOMLINSON • batteria
MASSIMO MORGANTI • direzione e trombone solista

COLOURS JAZZ ORCHESTRA
SASSOFONI
Fabio Petretti
Nicola Cecchetto
Filippo Sebastianelli
Antonangelo Giudice
Marco Postacchini
TROMBE
Giorgio Caselli
Riccardo Catria
Luca Giardini
Samuele Garofoli
Michele Samory
TROMBONI
Carlo Piermartire
Paolo Mancini
Andrea Angeloni
Paolo Del Papa
Pierluigi Bastioli
CHITARRA
Luca Pecchia
CONTRABBASSO
Paolo Ghetti

TEATRO NUOVO G. MENOTTI
via Vaita Sant’Andrea 12
SPOLETO (PG)

Ingresso:
Intero € 25,00 – Ridotto € 20,00

Biglietti in vendita sul circuito Vivaticket

https://www.vivaticket.com/it/ticket/anthony-strong-colours-jazz-orchestra-da-cole-porter-a-frank-sinatra/274088

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Foligno

Sfonda porta di casa e aggredisce due persone con una spranga, arrestato 53enne

Foligno

Tentano di derubare 12enne di cellulare e bicicletta: denunciati altri tre minorenni

Valnerina

Cascia, successo per la XXIV edizione della Mostra Mercato dello zafferano

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Virale ma fake, il video del soldato ucraino in lacrime creato da IA

Ultim'ora Italia

E’ morto il giornalista Piero Ceccatelli
Ultim'ora Italia

Referendum, l’Unione Camere penali lancia il Comitato per il sì
Spoleto

Spoleto Jazz 2025: venerdì Anthony Strong & Colours Jazz Orchestra

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!