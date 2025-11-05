Spoleto Jazz 2025: venerdì Anthony Strong & Colours Jazz Orchestra - Tuttoggi.info

Nuovo appuntamento musicale per Spoleto Jazz con uno dei concerti più attesi dell’intera rassegna: venerdì 7 novembre, alle ore 21.00 al Teatro Nuovo G. Menotti, arriva il carismatico Anthony Strong insieme alla potente macchina sonora della Colours Jazz Orchestra, guidata dal direttore e trombonista Massimo Morganti, per un evento che promette scintille.

In un’unica serata, due fuochi che si incontrano: da una parte la voce vellutata e il pianismo elegante di Anthony Strong, autentico crooner contemporaneo che ha riportato in auge lo swing con uno stile personale, raffinato e sempre sorprendente; dall’altra, la Colours Jazz Orchestra, una delle più affermate big band italiane, che con la sua precisione esecutiva e il suo spirito avanguardista è diventata un punto di riferimento per il jazz orchestrale europeo.

Con un titolo che di per sé è già una promessa sul repertorio proposto – Da Cole Porter a Frank Sinatra – la performance rappresenta non solo una semplice celebrazione della golden age dello swing, ma una vera e propria reinvenzione del repertorio dei grandi classici, rivisitati con nuovi arrangiamenti, slanci improvvisativi e una freschezza interpretativa che lascia il segno.

Anthony Strong, voce e pianoforte, torna in Italia dopo una carriera che l’ha visto protagonista su palchi di tutto il mondo: dalla BBC alla Royal Albert Hall, dai festival jazz europei alle classifiche internazionali. I suoi dischi (Stepping Out, On a Clear Day, Easy Sailing) hanno incantato pubblico e critica, con il loro mix di swing, eleganza e uno stile che attinge tanto a Sinatra, Mel Tormé, Nat King Cole, quanto a Oscar Peterson. Sul palco sarà affiancato dal batterista Luke Tomlinson e da una delle formazioni orchestrali più affiatate del nostro Paese.

La Colours Jazz Orchestra, costituitasi nelle Marche nel 2002, è oggi un laboratorio vivissimo di jazz orchestrale, capace di muoversi con disinvoltura tra standard e composizioni originali, tra tradizione e contemporaneità. Il lavoro di Massimo Morganti, direttore, arrangiatore e solista, ha reso questa big band una delle realtà più ammirate anche fuori dai confini italiani. Non è un caso se artisti come Kenny Wheeler, Ayn Inserto, John Taylor e Scott Robinson abbiano scelto di collaborare con loro in progetti discografici e dal vivo.

La serata si inserisce nel cartellone del festival diretto da Silvia Alunni e promosso da Visioninmusica con il contributo del Comune di Spoleto. Una sesta edizione – dal tema Jazz not war – che sta registrando grandi consensi, partecipazione crescente e teatri sold out, confermandosi tra le rassegne più autorevoli per chi ama il jazz come linguaggio contemporaneo e come terreno fertile di contaminazioni. E Spoleto, con la sua storia artistica millenaria, diventa ancora una volta scenario ideale per accogliere questo terzo concerto-evento, che non è solo un tributo alla grande stagione dei crooner, ma una serata esplosiva tra swing incalzante e ballad orchestrali.

Per informazioni, biglietti e dettagli sul programma:

visioninmusica.com | www.comune.spoleto.pg.it

SPOLETO JAZZ 2025

ideato promosso e organizzato da Visioninmusica

con il contributo e la collaborazione del Comune di Spoleto

Venerdì 7 novembre 2025 – Ore 21

Anthony Strong

& Colours Jazz Orchestra

Da Cole Porter a Frank Sinatra

ANTHONY STRONG • voce e pianoforte

LUKE TOMLINSON • batteria

MASSIMO MORGANTI • direzione e trombone solista



COLOURS JAZZ ORCHESTRA

SASSOFONI

Fabio Petretti

Nicola Cecchetto

Filippo Sebastianelli

Antonangelo Giudice

Marco Postacchini

TROMBE

Giorgio Caselli

Riccardo Catria

Luca Giardini

Samuele Garofoli

Michele Samory

TROMBONI

Carlo Piermartire

Paolo Mancini

Andrea Angeloni

Paolo Del Papa

Pierluigi Bastioli

CHITARRA

Luca Pecchia

CONTRABBASSO

Paolo Ghetti

TEATRO NUOVO G. MENOTTI

via Vaita Sant’Andrea 12

SPOLETO (PG)

Ingresso:

Intero € 25,00 – Ridotto € 20,00

Biglietti in vendita sul circuito Vivaticket

https://www.vivaticket.com/it/ticket/anthony-strong-colours-jazz-orchestra-da-cole-porter-a-frank-sinatra/274088