Spoleto in lutto per la scomparsa dell'imprenditore Mauro Del Frate - Tuttoggi

Del Frate, 72 anni, era molto conosciuto per la sua attività di imprenditore edile, ma anche per la grande passione politica

E’ scomparso nella giornata di oggi, 25 luglio, a causa di una lunga malattia che lo aveva segnato nel fisico ma non nello spirito, l’imprenditore spoletino Mauro Del Frate.

Del Frate, 72 anni, era molto conosciuto in tutta la regione per la sua attività di imprenditore edile, ma anche per la grande passione di animatore della politica cittadina alla quale aveva sempre partecipato con passione e generosità.