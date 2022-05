Spoleto, furto in ristorante del centro ripreso dalle telecamere - Tuttoggi

Outfit incastra presunto ladro

Durante i servizi di controllo del territorio, grazie anche all’attento esame delle registrazioni del sistema di videosorveglianza e all’outfit dell’uomo, gli agenti delle volanti del Commissariato sono riusciti a individuare un uomo, sorpreso all’interno di un bar con gli stessi vestiti utilizzati per commettere il furto.

Uomo portato in questura

Dopo essere stato fermato e identificato dagli Agenti, l’uomo, con numerosi precedenti per furto aggravato, truffa e lesioni, è stato accompagnato presso gli uffici di polizia per gli accertamenti di rito e per la notifica di un provvedimento emesso dal Tribunale Civile e Penale di Verona.