Spoleto, fiori d’arancio per Benedetta e Gianniandrea

Gli auguri della nostra redazione per questa importante occasione

Fiori d’arancio per Benedetta Palmieri e Gianniandrea Ciannavei che nelle scorse ore sono convolati a giuste nozze. A celebrare la cerimonia la funzionaria del Municipio di Spoleto Francesca Alcidi.

Testimone per la sposa Fabrizio Palmieri, per lo sposo Gianfrancesco Ciannavei. Il ruolo di damigella per la consegna delle fedi e sperato alla primogenita della coppia, la piccola Aurora. Al termine della cerimonia i neo sposi hanno salutato parenti e amici nella suggestiva cornice de Il Pianaccio.