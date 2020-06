Spoleto, finalmente riaprono le 26 aree gioco per bambini - Tuttoggi

Dopo polemiche e malumori, finalmente anche a Spoleto riaprono le aree gioco per bambini.

Lo annuncia il Comune di Spoleto. Che spiega che da domani, martedì 16 giugno, torneranno nuovamente pienamente fruibili tutti i 26 spazi gioco presenti nel territorio comunale.

Firmata oggi ordinanza su aree gioco

Il Sindaco Umberto de Augustinis, a seguito delle modifiche stabilite nelle linee guida dell’allegato 8 del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020, ha firmato questa mattina l’ordinanza sindacale n° 138 che prevede appunto la riapertura delle aree gioco.

Il Comune di Spoleto garantirà il controllo e la pulizia periodica delle parti più toccate delle attrezzature presenti nei parchi gioco. Saranno apposti specifici cartelli informativi sul rispetto dei comportamento da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e delle autorità competenti.

Le responsabilità dei genitori

Le stesse linee guida individuano alcune specifiche responsabilità del genitore o dell’accompagnatore adulto. Oltre a garantire il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (dpi), i bambini e gli adolescenti dovranno essere accompagnati, con particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni di vita ed ai soggetti con patologie di neuropsichiatria infantile (Npi), fragilità, cronicità.

In particolare, per i bambini da 0 a 3 anni, bisognerà utilizzare una carrozzina o un passeggino o, comunque, garantirne il controllo diretto (in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con patologie Npi, fragilità, cronicità, garantire sarà necessaria la presenza di un accompagnatore).

Attivato servizio di controllo e pulizia

“Siamo riusciti a rispettare i tempi che avevamo comunicato nei giorni ​scorsi, restituendo ai bambini e alle bambine tutte le 26 aree gioco della nostra città” ha dichiarato l’assessore Maria Rita Zengoni. “Abbiamo attivato uno specifico servizio di controllo e di pulizia delle attrezzature, che consentirà sia di verificare che tutte le disposizioni vigenti vengano rispettate, sia di far vivere in sicurezza gli spazi dedicati al gioco”.