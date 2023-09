Spoleto, donna trovata morta in casa - Tuttoggi.info

Spoletina trovata morta nella sua abitazione, sul posto il personale del 118 ed i carabinieri. Si indaga sulle cause

Una donna di circa 70 anni è stata trovata morta nella sua abitazione nel tardo pomeriggio di giovedì a Spoleto. Il tragico ritrovamento sarebbe stato fatto da un familiare. Sul posto – in via Bruno Buozzi – è intervenuta un’ambulanza del 118, il cui personale però non ha potuto far altro che constatare il decesso della spoletina.

Le cause della morte della settantenne sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Spoleto. L’ipotesi prevalente è che a stroncare la vita alla donna sia stato un malore improvviso, ma saranno solo gli accertamenti in corso a chiarirlo. I militari dell’Arma sono rimasti sul posto fino a tardi.