Spoleto, arresto per droga | Cocaina e contanti addosso e a casa - Tuttoggi.info

Militari dell'Arma sorprendono giovane con sostanze stupefacenti e ingenti somme di denaro. Il sospetto spacciatore è in Italia da pochi mesi

Un’operazione dei militari della Compagnia dei Carabinieri di Spoleto ha portato all’arresto di un giovane di 20 anni ritenuto responsabile di detenzione illecita di sostanze stupefacenti con l’intento di spaccio. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri – 30 settembre – nell’ambito di un servizio mirato a contrastare il traffico di droga nell’area cittadina.

Durante un controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, i militari hanno fermato il giovane, originario dell’Albania, residente in Italia da pochi mesi, e proceduto a una perquisizione personale. Durante questa perquisizione, sono state trovate tre dosi di cocaina in suo possesso.

Successivamente, una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane ha portato al rinvenimento di ulteriori 14 dosi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e una somma di denaro pari a 8.400 euro, che sembrava non giustificabile da alcuna attività lavorativa legale svolta dal giovane.

L’uomo è stato immediatamente condotto in caserma per ulteriori accertamenti. Le dosi di cocaina sono state pesate e campionate per verificare la quantità e la qualità della sostanza stupefacente. Dopo le procedure di rito, il sospetto spacciatore è stato dichiarato in stato d’arresto e il caso sarà ora sottoposto a convalida da parte delle autorità competenti.