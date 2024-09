Spoleto, 19enne fermato con la cocaina: denunciato - Tuttoggi.info

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, finalizzati alla repressione dei reati inerenti allo spaccio di stupefacenti e di tipo predatorio, il personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Spoleto ha denunciato un uomo – cittadino albanese, classe 2005 – perché trovato in possesso di sostanza stupefacente tipo “cocaina”.

Durante i controlli, infatti, i poliziotti hanno notato un giovane sospetto che, alla loro vista, dopo aver fatto cadere un involucro in una siepe, si è allontanato tentando di eludere il controllo.

Una volta bloccato, gli agenti hanno recuperato l’involucro – contenente della sostanza polverosa, poi risultata essere stupefacente tipo cocaina -, dopodiché, lo hanno sottoposto a perquisizione che ha dato esito positivo.

Infatti, celati tra gli indumenti, i poliziotti hanno trovato altri due involucri in cellophane contenente della sostanza che, in seguito alle analisi tecniche del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, è risultata essere stupefacente tipo cocaina, oltre ad un cellulare e 670 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Per questi motivi, al termine delle attività di rito, il 19enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.