Spoletina in copertina su Donna Moderna, 10 pagine in lingerie

La copertina di Donna Moderna e dieci pagine all’interno con un servizio fotografico in lingerie. Ha 32 anni, è di Spoleto, è communication manager dell’azienda di famiglia ed in passato ha partecipato anche ad alcuni concorsi di moda. Benedetta Santirosi ha guadagnato questa settimana la prima pagina del noto settimanale del Gruppo Mondadori. La giovane e conosciuta spoletina, mamma di tre figli ed impegnata nel noto oleificio spoletino Costa d’Oro, è stata infatti scelta per l’iniziativa “Modella per un giorno” di Donna Moderna.

Truccata e pettinata da Francesco Mammone per MKS Milano e fotografata da Sevim Aslam, Benedetta Santirosi è protagonista di un ampio servizio intitolato “Qualcosa di sexy sulla pelle”.

Tra lingerie e fiori, la spoletina posa esaltando la sua bellezza e femminilità. E facendo scoprire come intimo, sottovesti e chemisier possono essere reinterpretati. Chissà che magari questo servizio di moda possa per lei rappresentare l’avvio di tutto un altro tipo di carriera.

Stampa