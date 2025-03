Spionaggio, Cassazione: fra Biot e agente russo ci fu scambio scheda Sd-denaro - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – “Tra Walter Biot e l’agente russo è intervenuto uno scambio, scheda SD versus denaro, all’interno della vettura di Biot”. E’ quanto scrivono i giudici della prima sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 20 novembre hanno reso definita la condanna nel procedimento militare che ha condannato a 29 anni e due mesi il capitano di fregata Walter Biot, arrestato dai carabinieri del Ros il 30 marzo 2021 con l’accusa di spionaggio per aver passato documenti segreti a un funzionario russo in cambio di cinquemila euro.

Biot era accusato di rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio, procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio, esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio, procacciamento e rivelazione di notizie di carattere riservato e comunicazioni all’estero di notizie non segrete ne’ riservate.

I supremi giudici nelle motivazioni sottolineano la “pluralità di elementi di prova ‘in chiaro’ che è bene, sia pure in sintesi, rievocare. Vi è una prima sequenza di eventi che sono stati ricostruiti: attraverso la registrazione dei comportamenti tenuti da Biot all’interno del luogo di servizio tra il 16 e il 25 marzo, consistenti nella ‘fissazione’ in una memoria elettronica di immagini di documenti cartacei e su schermo e nella successiva fuoriuscita della memoria elettronica dal luogo di servizio, con modalità che possono definirsi di occultamento; attraverso il pedinamento fisico di Walter Biot da parte della polizia giudiziaria, che ha consentito di monitorare l’incontro avvenuto in data 30 marzo 2021 tra il Biot e l’agente diplomatico russo; attraverso le attività svolte nella immediatezza, in sede di controllo di polizia giudiziaria del Biot e dell’agente russo, che hanno consentito di rinvenire una memoria elettronica nella disponibilità del secondo (da un lato) e la somma di denaro in contanti di cinquemila euro nella disponibilità di Biot dall’altro; attraverso la perquisizione domiciliare effettuata nella immediatezza presso la abitazione di Biot, che ha consentito di rinvenire uno smartphone dello stesso tipo e modello di quello che veniva utilizzato da Biot all’interno del luogo di servizio per scattare le fotografie ai documenti’’.

Per i giudici della Cassazione la sentenza di condanna “non soffre di alcuna illogicità, posto che l’incontro tra Biot e l’agente russo, per le sue modalità, ha un senso solo ove si ponga mente all’attività svolta da Biot, alla anomalia dei comportamenti tenuti da costui all’interno dell’ufficio nei giorni antecedenti e all’interesse dell’agente russo ad ottenere ‘qualcosa’ in cambio del pagamento di una somma di denaro’’.

Nei confronti di Biot, detenuto nel carcere di Velletri, oltre alla procura militare ha proceduto anche la procura ordinaria dopo che i giudici di piazza Cavour hanno ritenuto legittima la “doppia” giurisdizione considerata la diversità delle due incriminazioni. L’ufficiale, difeso dall’avvocato Roberto De Vita, è stato condannato a 20 anni nel gennaio di un anno fa, in seguito all’inchiesta dei magistrati Gianfederica Dito e Michele Prestipino, per le accuse di spionaggio, rivelazione di notizie che per la sicurezza nazionale dovevano rimanere segrete e corruzione. Il processo di Appello è stato rinviato al prossimo 6 maggio proprio in attesa delle motivazioni della Cassazione nel procedimento militare depositate oggi.