Spinazzola, matrimonio bis tra parenti, amici, compagni della Roma col mattatore Mancio Man VIDEO

All'ombra del Carapace Leo e Miriam hanno avuto quella festa che nel 2020 il Covid aveva negato loro | Presenti anche Pellegrini, Cristante, Belotti, El Shaarawy

Gli amici di Foligno. E poi, quelli della Roma, al matrimonio bis di Leonardo Spinazzola e di Miriam Sette, che nel 2020, in piena pandemia, avevano detto il fatidico “sì” in solitudine, davanti alla consigliera comunale Tiziana Filena.

Stavolta, il numero 37 della Roma ha voluto una cerimonia come da tradizione. Con la serenata la sera prima (per la serenata, accompagnato da un intonatissimo Gianluca Mancini, Leonardo ha scelto “Piccola stella di ultimo)” (VIDEO).

Poi le nozze all’aperto, con la passerella allestita all’ombra del Carapace di Arnaldo Pomodoro all’interno della Tenuta Castelbuono. Anche in questo caso, animatore dell’arrivo dello sposo Gianluca Mancini, al ritmo di “Mancio Man” (VIDEO), rivisitazione del brano dei Village People, lanciando petali di fiori. Tra i compagni di squadra, presenti anche il capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini, il Gallo Belotti, Bryan Cristante fresco di rinnovo ed El Shaarawy che sta per trovare l’accordo per il prolungamento del suo contratto. Presente anche l’ex giallorosso Xavier Pastore. L’AS Roma, attraverso il proprio profilo Twitter, ha fatto gli auguri a Leonardo e Miriam, postando un video.

Felici e sorridenti gli sposi, sulla passerella delimitata da fiori bianchi. Lui in completo scuro con camicia bianca e cravatta fantasia. Lei in un elegante abito bianco, con una generosa scollatura.