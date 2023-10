Spezie, piante e funghi, incontro con esperti a Città della Pieve - Tuttoggi.info

Il Gruppo ecologista "Il Riccio" organizza l’incontro "Miseria e Nobiltà. Spezie, piante e funghi in cucina e in erboristeria, virtù e pericoli"

Il Gruppo Ecologista “Il Riccio” di Città della Pieve organizza per venerdì 27 ottobre alle ore 16.30 presso la Sala delle Muse a Palazzo della Corgna, l’incontro: “Miseria e Nobiltà – Spezie, piante e funghi in cucina e in erboristeria, virtù e pericoli”.

Ne parleranno gli esperti Tiziano Berlingieri e Riccardo Testa, noti conoscitori di queste tematiche. Una carrellata di storie, aneddoti, curiosità e conoscenze intorno al mondo dei vegetali indispensabili per nutrimento e cura dell’uomo e degli animali.

Verranno presentate anche ricette culinarie, consapevoli che una ricetta non è mai un mero elenco di ingredienti. Ogni piatto che abbiamo davanti agli occhi ha molte cose da narrarci. Storie scritte dall’umile e silenziosa sapienza delle massaie. Racconti in cui erbe aromatiche spezie e funghi entrano da protagonisti

“Una materia apparentemente priva di sapienza come il cibo- spiegano gli organizzatori – può diventare parte costitutiva della nostra storia. Erbe, spezie e funghi hanno caratterizzato una conoscenza antica, da tramandare. Fanno diventare nobile anche il piatto più umile, coniugando in maniera regale semplicità e ricchezza di sapori. Presenta tracce di poesia e di sapienza già il semplice atto della loro ricerca e raccolta, con l’intenzione che queste tracce, parte identitaria della nostra tradizione, siano anche il filo di Arianna che raccordi passato e futuro del nostro territorio”.