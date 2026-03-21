Spettatore infastidisce Dzumhur, Sinner si scusa: il gesto di Jannik a Miami - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Gesto di fair play di Jannik Sinner a Miami. Oggi, sabato 21 marzo, il tennista azzurro ha esordito nel Masters 1000 americano battendo il bosniaco Damir Dzumhur nel terzo turno in due set con il punteggio di 6-3, 6-3. Tanto l’entusiasmo per il numero due del mondo, con l’obiettivo di completare il Sunshine Double dopo il trionfo a Indian Wells, tanto che qualche spettatore ha ecceduto un po’ nel tifo.

Verso gli ultimi punti del match, quando Dzumhur rincorreva il risultato nel secondo set già sotto di un break, uno spettatore è stato pizzicato più volte a urlare il suo supporto per Sinner tra un servizio e l’altro del bosniaco, una pratica che va contro il ‘bon ton’ proprio del tennis.

I richiami dell’arbitro sono serviti a poco e così ci ha pensato Jannik. A fine partita, durante il saluto a rete, Sinner si è scusato direttamente con Dzumhur, esprimendo il suo dispiacere per il disturbo causato dal suo tifoso. Scuse immediatamente accettate dal bosniaco che ha risposto di non preoccuparsi, apprezzando comunque il gesto dell’azzurro.