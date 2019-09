Spettacolo “monocolore” in piazza, successo per la ‘Cena in Bianco’ a Gualdo Tadino

Grande successo per la prima edizione del format “Cena in Bianco Gualdo Tadino”, promossa dall’amministrazione comunale, assessorato alla Cultura, insieme al Polo Museale, con la collaborazione di Erreti Radio e l’azienda di eventi Becreative.

La piazza si è vestita di bianco, adorna di ulivi secolari e luci, trasformandosi in una grande “salone da ricevimento” sotto le stelle. Ognuno dei partecipanti, ben 195 iscritti, in questo emozionante pic-nic urbano, si è impegnato ad allestire il proprio tavolo con sedie, vivande, stoviglie in ceramica, bicchieri di vetro, nell’armonia del colore bianco, outfit degli stessi commensali, e nel rispetto dell’ambiente: tutto era infatti riutilizzabile, bandita carta e plastica, all’insegna delle cinque grandi ‘E’ di Etica, Estetica, Ecologia, Educazione, Eleganza.

“Così si è formata un’immensa tavola – ha spiegato l’assessore alla Cultura Barbara Bucari – fatta di tutte le tavole vicine e in fila, insieme per celebrare la bellezza di Gualdo Tadino e dei suoi monumenti, la tradizione e la convivialità. Il Gruppo Fotografico Gualdese ha potuto immortalare e restituire, anche ai non presenti, delle immagini di straordinaria bellezza e poesia. La piazza si è trasformata in palcoscenico con la bella voce della giovane cantante Maria Sole Fazi, a cui ha fatto da contraltare l’attrice e soprano Gabriella Zanchi, con una performance indimenticabile, arricchita da preziosi cambi d’abito”.

La parola d’ordine per tutti è stata creatività. A vincere come miglior tavolo “Petali e profumi d’estate”, in cui ortaggi e piante sono stati protagonisti, assegnate inoltre due menzioni speciali agli “Antichi umbri” abbigliati in stile Avanti Cristo, con menù tratto dalle tavole Eugubine e piatti con incise le lettere dell’alfabeto umbro, nonché dolcetti a forma di statuine votive, e “Il gusto del sapere” dell’Associazione Unigualdo, che ha riscoperto libri e oggetti di un tempo. Tra i tavoli non sono mancate citazioni ai 50 anni dallo sbarco dell’uomo sulla Luna, come anche spazio per ricorrenze personalissime come il festeggiamento di un anniversario di matrimonio. La giuria che ha scelto i migliori tavoli era composta dal costumista Daniele Gelsi, dall’esperta di corredo della tavola Paola Moriconi e dalla dirigente Arpa Sara Passeri.

Durante la serata sono stati assegnati, inoltre, i riconoscimenti per il progetto “Balconi fioriti 2019”, una bellissima manifestazione che vede i cittadini impegnati ad abbellire la propria città. Per la categoria “Balconi in fiore” al primo posto Nadia Pascucci, al secondo Rita Lacchi e al terzo Marta Mancini; nella sezione “Negozi in fiore”, svetta Anna Gambucci Ceramiche e al secondo posto Marcello Cappelletti Barbiere; per “Il giardino più bello della città”, primo posto a Daniela Anastasi, seguita al secondo e al terzo rispettivamente da Angelo Provvedi e Maria Gherardi e Concetta Anastasi; in ultimo, per “Giardini in fiore”, primo classificato Szcepenska Jolanta, al secondo Anna Bedini, al terzo Otello Natalini e menzione di merito a Eleonora Anastasi.

