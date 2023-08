Spese per le utenze, le agevolazioni per gli anziani a Foligno - Tuttoggi.info

Contributi per gli anziani fino a 600 euro. La domanda, a pena di nullità, deve essere presentata fino alle 23.59 del giorno 18/09/2023.

Il Comune di Foligno ricorda che è stato pubblicato un avviso per la concessione di contributi a favore di anziani per la spesa relativa alle utenze domestiche 2023. L’Ente intende sostenere le persone anziane ultrasessantacinquenni attraverso l’erogazione di contributi economici a parziale rimborso della spesa sostenuta nell’anno 2023 per le utenze domestiche di gas/gpl, energia elettrica e acqua.

L’intervento consiste nell’erogazione di un contributo economico determinato in base alle seguenti fasce ISEE:

da 0 a 9.360 euro fino ad un massimo di 500 euro;

da 9.360,01 euro 20mila, fino a un massimo di 300.

Per i residenti nelle frazioni/località del Comune di Foligno situate ad una altezza superiore a 450 m sul livello del mare, il contributo spettante viene maggiorato del 20%.

Gli importi, compresa la maggiorazione, saranno concessi in base alla spesa documentata dalla copia delle bollette relative all’anno 2023 (gas/gpl, energia elettrica, acqua), riferite all’abitazione di residenza, intestate ad uno dei componenti del nucleo familiare e debitamente quietanzate.

Il Comune di Foligno destina, per il presente avviso rivolto agli anziani, una dotazione finanziaria complessiva di 105.385,71 euro.

I requisiti per ottenere le agevolazioni

L’avviso è rivolto a persone appartenenti a nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria in possesso del relativo permesso di soggiorno;

residenza nel territorio del Comune di Foligno;

ISEE in corso di validità pari o inferiore a 20mila euro;

nucleo familiare composto esclusivamente da anziani ultrassentacinquenni o anziani e persone con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della L.104/92;

titolarità di un contratto per utenze domestiche di gas/gpl, energia elettrica, acqua, intestato ad uno dei componenti il nucleo familiare anagrafico e riconducibili all’abitazione di residenza anagrafica;

La domanda, a pena di nullità, deve essere presentata fino alle 23.59 del giorno 18/09/2023.

La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:

a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Foligno ubicato presso Palazzo Comunale Piazza della Repubblica 8 (Piano terra);

tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.foligno@postacert.umbria.it

tramite piattaforma informatica per la presentazione delle istanze on-line

a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Foligno, Piazza della Repubblica, 10.

Cosa serve per richiedere i contributi

Modello di domanda compilato;

Copia di valido documento di identità del richiedente (non richiesto in caso di domanda presentata tramite piattaforma informatica);

copia delle bollette relative all’anno 2023 della fornitura di gas/gpl, di energia elettrica, di acqua, riferite all’abitazione di residenza, intestate ad uno dei componenti del nucleo familiare e debitamente quietanzate;

(solo per cittadini extracomunitari) copia del permesso di soggiorno o, in caso di rinnovo dello stesso, la ricevuta di presentazione;

copia dell’attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità;

copia del verbale di riconoscimento della L. 104/92 non scaduto (necessario solo per i nuclei familiari composti da anziani e persone con disabilità).

Cosa si ottiene

Contributo economico fino a un massimo di 600 euro.