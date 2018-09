Sperimentale, al via la settimana finale della stagione lirica a Spoleto

Dopo i successi ottenuti dall’operetta “Ba-ta-clan”, l’opera nuova in prima assoluta “Lontano da qui” di Filippo Perocco e il caloroso successo per i due intermezzi di “La furba e lo sciocco” di Domenico Sarro, da domani inizierà una incandescente sei giorni operistica e musicale del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto.

LA TRAVIATA DI GIUSEPPE VERDI A SPOLETO

Martedì 18 settembre 2018 presso il Teatro Nuovo alle ore 18 si svolgerà l’anteprima dello spettacolo de “La Traviata” per le scuole superiori del comprensorio, aperta anche al pubblico degli anziani;

Mercoledì 19 settembre 2018 presso il Teatro Nuovo alle ore 10 si svolgerà la recita dell’opera “La Traviata” per le scuole;

Mercoledì 19 settembre 2018 presso il Complesso di Villa Redenta nella sala Monterosso alle ore 21, si svolgerà il concerto Operalieder-Zigeunerlieder con musiche di J. Brahms, A. Dvorak, E. Grieg, R. Schumann, D. Sostakovic, regia, direzione e realizzazione video di Lisa Nava, insieme ai cantanti solisti e strumentisti del Teatro Lirico Sperimentale;

Giovedì 20 settembre 2018 presso il Teatro Nuovo alle ore 10 si svolgerà la recita dell’opera “La Traviata” per le scuole;

Giovedì 20 settembre 2018 si svolgerà a Castel Ritaldi alle ore 21 il concerto “Il teatro racconta…” del Piccolo Coro del Teatro Lirico Sperimentale in occasione della manifestazione Il Paese delle Fiabe;

Venerdì 21 settembre 2018 presso il Foyer del Teatro Nuovo alle ore 17.30 si terrà la Conferenza di presentazione dell’opera “La Traviata” alla presenza dei protagonisti;

Venerdì 21 settembre 2018 presso il Teatro Nuovo alle ore 20.30 si svolgerà la Prima rappresentazione dell’opera “La Traviata”;

Sabato 22 settembre 2018 presso il Complesso di Villa Redenta alle ore 11.30 si svolgerà il concerto del Piccolo Coro del Teatro Lirico Sperimentale: ingresso 3 euro, sino ad esaurimento posti. Seguirà buffet;

Sabato 22 settembre 2018 presso il Teatro Nuovo alle ore 20.30 si svolgerà la prima replica dell’opera “La Traviata”;

Domenica 23 settembre 2018 presso il Teatro Nuovo alle ore 17 si svolgerà la seconda ed ultima replica spoletina dell’opera “La Traviata”.

L’intensa attività del Teatro Lirico Sperimentale a Spoleto si caratterizza quindi non solo nelle rappresentazioni operistiche ma anche nelle attività a favore dei giovani del comprensorio sia come spettatori (sono previsti circa duemila studenti di Spoleto e del comprensorio per le recite del 18, 19 e 20 settembre) sia come protagonisti e ci riferiamo al Piccolo Coro del Teatro Lirico Sperimentale diretto da Mauro Presazzi che comprende bambini dai 10 ai 14 anni e che si esibirà sia a Castel Ritaldi nell’ambito della manifestazione “Il Paese delle Fiabe” (il 20 settembre 2018 alle ore 21) sia alla Sala Monterosso di Villa Redenta (il 22 settembre 2018 alle ore 11.30). Un’istituzione quindi attenta al territorio con un coinvolgimento ad alto spettro.

