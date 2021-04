Si è spento per covid l’avvocato Cesare Augusto Mazzoli, Foligno e Spoleto in lutto - Tuttoggi

Si è spento nel primo pomeriggio di oggi, stroncato dal covid, l’avvocato di Foligno Cesare Augusto Mazzoli, tra i legali più conosciuti e stimati dell’Umbria. Aveva 67 anni.

La notizia sta facendo il giro di tutta la Regione, in special modo a Foligno, dove risiedeva con la famiglia, e a Spoleto dove seguiva molti procedimenti presso il locale Tribunale.

Figlio d’arte – il papà era il compianto avvocato Vinicio, scomparso solo qualche mese fa – Cesare Mazzoli aveva intrapreso la carriera forense mettendosi subito in luce per le sue brillanti capacità e per una rinomata riservatezza.

Attualmente ricopriva la carica di Membro del Consiglio di disciplina dell’Avvocatura umbra. Nel biennio 2003-2004 era stato Presidente del Lions Club 50 Foligno, rimanendo uno dei più attivi e ascoltati consiglieri.

A metà febbraio scorso l’avvocato Mazzoli era stato colpito dal covid che stava combattendo con tenacia insieme alle cure dei sanitari e ad un lungo periodo in terapia intensiva.

Purtroppo però oggi il terribile virus ha avuto la meglio, strappando alla città della quintana una delle figure più importanti.

“Sono profondamente costernata per questa tragica notizia” dice la Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Spoleto Maria Letizia Angelini Paroli a Tuttoggi “perdiamo un grande professionista, sempre garbato, un vero e leale amico. A nome del Consiglio dell’Ordine ci stringiamo con affetto ai familiari tutti”.

Sposato con la dottoressa Gabriella Montioni, stimata farmacista di Castel Ritaldi e della Madonna della stella, lascia due figli adolescenti.

A loro e alle famiglie giunga il cordoglio della nostra redazione.

