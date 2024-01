Spello, villa presa d’assalto: via denaro e gioielli di valore

Ladri in azione. I proprietari rientrano qualche minuto dopo l'uscita di casa dei ladri. Bottino di decine di migliaia di euro.

Ladri in azione in una villetta nell’immediata periferia di Spello, domenica scorsa. I ladri sono entrati in azione nel tardo pomeriggio, hanno scavalcato la recinzione, forzato le porte d’ingresso e una volta dentro hanno bloccato tutti gli accessi. In un’ora di tempo, i ladri hanno svuotato e messo a soqquadro la casa di tre piani, sottraendo soldi e oggetti di valore per un bottino di decine di migliaia di euro. Il tutto in circa un’ora. I proprietari, che erano assenti al momento dell’irruzione, sono rientrati poco dopo che i ladri se n’erano andati. I malviventi sono entrati dal giardino e, appena giunti all’interno, hanno bloccato tutte le porte d’ingresso, come emerge dalle registrazioni di alcune telecamere private della zona. Il proprietario ha dovuto scavalcare per entrare in casa, poiché i ladri avevano bloccato e divelto il portone di ingresso, alto tre metri e spesso dieci centimetri, oltre ad aver tagliato l’inferriata con cesoie elettriche da carpentiere.

Almeno una coppia in azione

Ad indagare i carabinieri di Foligno. In casa le telecamere, che sono state visionate. Il ‘lavoro’ svolto per entrare fa ipotizzare ad un’attenzione di più persone. Sconvolti i proprietari: “È il secondo furto che ci capita in un mese” – riferisce la proprietaria, scossa per l’accaduto. “Il primo è avvenuto in un’altra nostra casa nella zona di Fontevecchia. Sono anni che le persone a Spello, prima della campagna, poi della periferia, ed ora del centro storico, devono vivere nella paura costante di essere derubate”, ha detto la signora, aggiungendo che “le strade non sono illuminate, ci sono pochissime telecamere di sicurezza, e noi privati siamo costretti a provvedere a nostre spese. Questi malviventi studiano per giorni i colpi da mettere a segno, e lo fanno completamente indisturbati! Sono professionisti del crimine, gente pericolosa che ha capito che oramai a Spello si può fare bottino con due e tre giretti facili nelle case”.

“Spello era un gioiellino”

E poi parlando di Spello, definita come un gioiellino, afferma: “Quella città non esiste più, e a pagare la mancanza di sicurezza sono i cittadini: una situazione oramai insostenibile. La sicurezza del nostro paese e dei suoi abitanti dovrebbe essere messa al primo posto, mentre siamo del tutto abbandonati a noi stessi”. I ladri sono usciti con la refurtiva dieci minuti prima che i proprietari rientrassero. “E se fossimo entrati durante la rapina? Se ci fosse stato una colluttazione con il ladro, se fosse morto qualcuno?”. Tutti interrogativi che si fanno ormai abitualmente i residenti di Spello, una città dove da anni agiscono i ladri in periferia e in centro storico, con colpi sempre più frequenti.