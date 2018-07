Spello, successo per la prima Esposizione nazionale canina

Buona la prima. E’ stata un successo l’Esposizione nazionale canina, organizzata dall’Arcicaccia di Foligno con il patrocinio del Comune di Spello e la Provincia di Perugia, che si è svolta domenica 8 luglio per la prima volta nella Splendidissima Colonia Julia. L’esposizione, valida per il titolo di Campione italiano di bellezza, si è tenuta nella meravigliosa cornice di Villa Fidelia e ha visto la partecipazione di ben 127 cani di tutte le razze, con un premio particolare al Cane più bello del Comune di Spello.

La manifestazione ha rappresentato anche l’occasione per far conoscere ed apprezzare ai numerosi visitatori, compresi i bambini, le varie razze di cani, oltre a vivere una giornata all’aria aperta con gli amici a quattro zampe. Per gli organizzatori è stata l’occasione per ricordare Bruno Broccolo, scomparso da pochi mesi. “Bruno non era solo il Presidente dell’Arcicaccia di Foligno – dicono gli organizzatori -, ma un trascinatore all’interno dell’associazione, amante del Setter Inglese, motivo per cui il modo migliore per ricordarlo è stato uno Speciale raduno di Setter che, svolgendosi a Spello, ha assunto un significato diverso, dato che è stato anche sindaco di questa città”.

Al termine della manifestazione, al momento della premiazione, con la presenza del Presidente nazionale, Dott. Sergio Sorrentino, del Presidente regionale, Emanuele Bennati, e del Presidente comprensoriale, Massimo Cavaterra, è intervenuto il sindaco Moreno Landrini, entusiasta della riuscita, assumendosi l’impegno per il prossimo anno di far veicolare questo appuntamento con più forza anche fuori dai confini regionali.

Un ringraziamento particolare va a Nicola Ciotti, responsabile del Gruppo cinofilo del territorio per l’impegno e la competenza con cui ha curato la manifestazione. Gli Amici dell’Arcicaccia di Foligno hanno, poi, donato alla famiglia Broccolo una targa a ricordo di Bruno, per manifestare l’affetto e la stima che nutriranno sempre nei sui confronti.

Primo posto: Whippet (Chanel) – Ciro Armini

Secondo posto: Dogue de bordeaux (Toro) – Francesco Minelli

Terzo posto: Bouledogue francese (Margot) – Michele Burattini

