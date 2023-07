Spello, manutenzioni nel territorio: ecco le aree coinvolte

Il cronoprogramma degli interventi programmati

Continuano nel territorio comunale gli interventi di manutenzione da parte del settore tecnico del Comune di Spello. In queste ultime settimane il cronoprogramma dei lavori sta riguardando in particolare la cura del verde pubblico nelle aree verdi della Villa dei Mosaici, Piazza Partigiani, via Gigliara e relativa lottizzazione. Il taglio dell’erba sta interessando ed è in programma nelle traverse di via Acquatino, via San Felice e via Limiti. La manutenzione del verde continuerà secondo le priorità definite dall’ufficio tecnico. Continuano inoltre i lavori negli istituti scolastici e nel cimitero comunale dove sono stati svolti e sono in corso gli interventi come il taglio dell’erba, la pulizia delle aree comuni e la manutenzione delle luci votive. Inoltre, si sta operando con interventi di rimozione degli alberi caduti e di ripristino della pubblica illuminazione in seguito al maltempo dei giorni scorsi.