Speleologa Salerno, infermiere folignate nel recupero

Il professionista della Usl Umbria 2 è tra coloro quelli formati per gli interventi di soccorso nelle grotte

Anche un infermiere folignate nelle operazioni di recupero della speleologa rimasta bloccata a Salerno. Si tratta di Fabio Capulli, il quale ha partecipato alle operazioni di soccorso della speleologa 25 enne campana rimasta bloccata, dopo essersi infortunata, a circa 130 metri di profondità sui monti degli Alburni, a Corleto Monforte, provincia di Salerno.

La partenza improvvisa

Il professionista della Usl Umbria 2, tra i trenta sanitari in Italia ad essere formati per gli interventi di soccorso nelle grotte, si è reso immediatamente disponibile, grazie anche al coordinatore infermieristico della Rianimazione Emanuele Stinchi e ai colleghi che lo hanno sostituito in reparto nel turno notturno, ed è partito così, insieme ad un medico romano, alla volta della Campania.



La speleologa è stata visitata e stabilizzata per poi essere recuperata con una barella e riportata in superficie dalle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico