Specializzazione intelligente, al via incentivi per imprese del Sud - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fissato i termini di apertura e le modalità di presentazione delle domande riguardanti i progetti di ricerca e sviluppo sperimentale delle imprese localizzate nel Mezzogiorno e isole, coerenti con la “Strategia nazionale di Specializzazione intelligente”. L’intervento, attivato nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ha uno stanziamento di oltre 470 milioni, di cui 328 milioni per la concessione di finanziamenti agevolati e 145 per i contributi diretti alla spesa.

fsc/gsl