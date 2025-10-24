 Spazio, Urso "Rafforzata leadership dell'Italia, uso sapiente Pnrr" - Tuttoggi.info
Spazio, Urso “Rafforzata leadership dell’Italia, uso sapiente Pnrr”

ItalPress

Spazio, Urso “Rafforzata leadership dell’Italia, uso sapiente Pnrr”

Ven, 24/10/2025 - 12:03

ROMA (ITALPRESS) – Quella dell’Italia “è una leadership che si sta rafforzando anche grazie all’uso sapiente delle risorse del Pnrr. Abbiamo inaugurato 4 space factory, abbiamo realizzato la prima legge nazionale sullo spazio che regolamenta l’attività dei privati. L’Italia è un grande protagonista dello spazio anche perché ha un tessuto produttivo fatto di grandi imprese ma anche di piccole e medie”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine della conferenza stampa di lancio degli “Stati Generali dello Spazio” che “cadono in un momento particolare in cui l’Italia si avvia a diventare protagonista a 360 gradi nell’avventura spaziale”, assicura. “L’Italia è un grande protagonista dello spazio anche perché ha un tessuto produttivo fatto di grandi imprese. L’accordo di Leonardo, Airbus e Thales lo dimostra. Sono in condizioni di diventare dei campioni europei e degli attori globali per garantire all’Europa autonomia strategica sullo spazio, fondamentale sia a fini civili che di tutela della difesa e sicurezza”, conclude. xb1/trl/mca3

