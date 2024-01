Spazio, Meloni a Villadei "L'Italia vi è grata" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Quello che fate ha ricadute nella vita quotidiana dei cittadini, ha ricadute qui anche a terra in Italia, nel mondo intero. Quindi è un lavoro straordinario per il quale ci vuole tanta determinazione, tanto sacrificio e anche tanta dedizione. Penso che ogni cittadino di questa nazione e non solo di questa nazione debba esservi ed esserle grato per il lavoro che state facendo”. A dirlo la premier Giorgia Meloni parlando in collegamento dal Colosseo con il colonnello dell’Aeronautica Miltare, Walter Villadei, a bordo della Stazione spaziale internazionale per la missione Axiom 3. “E’ un’emozione fortissima, un grande sogno personale e uno straordinario risultato di squadra. Una squadra che ha un nome specifico, si chiama Italia”, ha sottolineato Villadei.

fsc/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio)