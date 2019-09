Sparisce col windsurf, i carabinieri lo riportano dalla moglie

E’ stato ritrovato a Città della Pieve il turista tedesco 50enne che non era rientrato in campeggio a Passignano sul Trasimeno dopo essere entrato in acqua con il windsurf.

Poco dopo le 17, quando la moglie ha dato l’allarme, sono scattate le ricerche, a cui hanno partecipato i vigili del fuoco con personale fluviale e nautico, oltre che con il nucleo di volo da Arezzo.

Il turista è stato ritrovato dai carabinieri a Città della Pieve, in buona condizioni di salute. Ed è stato riportato al campeggio di Passignano, dove lo attendeva la moglie in ansia.

