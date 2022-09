Spari contro la sede della banda musicale, indagano i carabinieri - Tuttoggi

Cinque in tutto i fori lasciati da chi ha sparato, a circa 1 metro e 60 dal suolo. Nessuno avrebbe visto l’autore o gli autori del gesto. Mentre immediatamente sono stati allertati i carabinieri che poi hanno recuperato alcuni dei proiettili a terra, ora sono sequestro. Gli inquirenti stanno anche analizzando le immagini di videosorveglianza presenti nella zona, per risalire a chi avrebbe sparato.

Grande l’apprensione che il fatto ha creato nella comunità castelritaldese. Perché all’interno della struttura in quel momento c’erano adulti e ragazzi, membri della banda musicale, che avrebbero potuto rimanere feriti. Rimane da capire se si sia trattato di un’azione in qualche modo intimidatoria nei confronti dell’associazione culturale, in realtà benvoluta dalla comunità locale, di una bravata di qualcuno o di un’azione con qualche altra motivazione alla base. Su questo stanno cercando di fare piena luce i militari dell’Arma.