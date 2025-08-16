 Sparatoria a Forio d'Ischia, 69enne uccide sia il compagno che la madre dell'ex moglie: poi si suicida - Tuttoggi.info
Sparatoria a Forio d’Ischia, 69enne uccide sia il compagno che la madre dell’ex moglie: poi si suicida

Sparatoria a Forio d’Ischia, 69enne uccide sia il compagno che la madre dell’ex moglie: poi si suicida

Sab, 16/08/2025 - 20:03

(Adnkronos) – Tre persone sono morte in una sparatoria oggi, sabato 16 agosto, a Forio nell’isola di Ischia. I colpi sono stati esplosi alle 18.30 in via Provinciale Panza all’altezza del civico 350. Secondo quanto si apprende, un 69enne avrebbe sparato e ucciso il compagno e la madre della sua ex moglie. Le vittime sono un 48enne e una 63enne di origini ucraine. Avrebbe poi rincorso e sparato anche alla ex moglie, 42enne. La donna è attualmente ricoverata all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, in prognosi riservata. Il 69enne avrebbe poi rivolto l’arma contro di sé, sparando un colpo. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Ischia. 

A rendere noto il fatto anche il deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli, che ha postato il video subito dopo quanto accaduto.  

