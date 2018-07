Spara ai piccioni con il fucile sul fiume Chiascio | Denunciato per procurato allarme

Nei giorni scorsi la Squadra Volante del Commissariato P.S. Assisi è intervenuta a Bastia Umbra lungo le rive del Fiume Chiascio dove un uomo aveva notato sotto il ponte una persona che imbracciando una carabina, si apprestava a sparare ai piccioni e ai germani sulle sponde del fiume.

Quando l’uomo si è avvicinato per chiedere al soggetto cosa stesse facendo, questi ha risposto frettolosamente che voleva solo testare l’arma appena acquistata, allontanandosi velocemente subito dopo a bordo di un auto.

Come poi verificato dagli agenti giunti sul posto, nel punto in cui l’uomo era stato visto c’erano a terra anche chicchi di mais e pezzi di pane sparsi ovunque, a testimonianza delle chiare intenzioni della persona.

Svolti in seguito gli accertamenti necessari per risalire all’intestatario della macchina usata dal tiratore, anche l’identità del soggetto responsabile del procurato allarme è stata svelata. Si tratta di un 48enne, di nazionalità rumena, con numerosi precedenti di polizia e già fermato a bordo dell’auto segnalata con una carabina di libera vendita munita di ottica.

Rintracciato presso la sua abitazione l’uomo ha ammesso di essere stato sul luogo della segnalazione e ha consegnato spontaneamente agli agenti l’arma, una carabina ad aria compressa di libera vendita con ottica di precisione che secondo il rumeno avrebbe utilizzato per pescare nel fiume. Per l’uomo è scattata la denuncia per procurato allarme.

