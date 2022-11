Spara ai cinghiali di notte e rischia di impallinare altri cacciatori: nei guai 78enne

Gli agenti, portatisi subito sul posto, hanno sentito i presenti e acquisito tutte le informazioni utili all’individuazione di un 19enne, residente poco distante, che risultava essere detentore di alcune armi, regolarmente denunciate.

Giunti presso l’abitazione del giovane, gli operatori hanno appreso dal padre del ragazzo che il figlio si trovava fuori regione e che le chiavi dell’armadio blindato in cui erano riposte le armi erano custodite dal nonno del 19enne. Quest’ultimo, sentito in merito dagli agenti, ha confermato che quella sera aveva prelevato il fucile del nipote e aveva esploso tre colpi in direzione di alcuni cinghiali presenti nel terreno di sua proprietà, senza però raggiungere gli animali che si erano dati alla fuga.

Constatato quanto accaduto, gli agenti hanno deferito l’uomo – cittadino italiano di 78 anni– all’autorità Giudiziaria per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose e porto abusivo di armi. Il fucile utilizzato, invece, è stato sottoposto a sequestro. Come detto denuncia e sequestri anche per il nipote, che ha perso anche la licenza.