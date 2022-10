Spalletti “Vittoria con Rangers sarebbe fondamentale” - Tuttoggi

NAPOLI (ITALPRESS) – “In tutte le gare bisogna mettere il massimo

che si ha a disposizione. Le difficoltà sono di ripetersi ogni

volta, di mettere sempre dentro tutte le qualità che ci vogliono

per andare forte. Vincere domani potrebbe rivelarsi fondamentale

perchè ci permetterebbe di arrivare a giocare la gara con il

Liverpool con 15 punti e ci consentirebbe di utilizzare la

differenza reti a nostro favore”. Così il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha presentato la sfida di Champions contro i Rangers di Glasgow. “Turnover? Io scelgo sempre la formazione per

vincere, non per il turnover. Poi sulla possibilità di avere dei

giocatori forti anche fuori, mi dà l’alternativa per poter far

giocare anche altri. Anche oggi chi ha giocato ha fatto seduta diversificata, ancora devono recuperare e quindi avendo una rosa di livello abbiamo possibilità di cambiare qualcosa e lo faremo. Faremo 3-4 cambi” ha annunciato Spalletti, che sulla crescita della sua squadra ha aggiunto: “Siamo ad un buon livello, non c’è mai stato il dosatore, ma abbiamo sempre usato le qualità che abbiamo, non siamo mai stati messi in difficoltà seria dagli

avversari, ma non ci dobbiamo soffermare su quanto fatto”.

“Vogliamo fare più punti possibili, è importante confermare gara dopo gara quello che stiamo facendo. Dobbiamo continuare così, per me ovviamente è importante giocare ma soprattutto essere pronto, ho l’esperienza per farmi trovare pronto e fare il massimo” ha dichiarato l’attaccante argentino Giovanni Simeone. “Tutta la squadra sta facendo bene, io mi preparo sempre con grande forza e concentrazione, ho un mio piccolo libretto dove scrivo, mi preparo così alle gare. Quando non gioco godo di questa squadra, l’importante è farsi trovare pronti, da titolare o giocando 5-10 minuti”.

