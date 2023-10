Spalletti “A Wembley dimostrare di avere personalità” - Tuttoggi.info

FIRENZE (ITALPRESS) – “Andiamo a giocare contro una squadra di cui conosciamo storia e forza, dentro il loro stadio: dobbiamo dare sfogo ai nostri sogni, è questa la partita dove bisogna sentirsi veramente felici di poter superare i limiti che tutti ti mettono davanti”. Per Luciano Spalletti arrivare a Wembley da ct della Nazionale è un sogno ma perchè quel sogno diventi realtà servono anche i tre punti. Il tecnico toscano non vuole fare calcoli nella corsa a Euro2024, perchè “il calciatore internazionale vede in questa partita la possibilità di qualificazione, senza andare a pensare a quelle successive. Avere personalità significa superare tutto ciò che c’è fra te e l’obiettivo, senza scuse, è qui che si vede se si ha la personalità di squadra tosta”. Nello stadio che ha visto l’Italia laurearsi due anni fa campione d’Europa (“una vittoria che resterà nella storia della Nazionale, come l’abbraccio fra Vialli e Mancini”), Spalletti potrebbe dare una chance a Udogie: “Ha tutto, è un calciatore che come quelli alle prime armi deve fare esperienza ma in una partita dove la fisicità può fare la differenza, può darci una mano”, le parole di Spalletti a Sky Sport.

