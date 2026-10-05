Spagna, Sanchez annuncia elezioni anticipate per il 29 novembre - Tuttoggi.info

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Spagna, Sanchez annuncia elezioni anticipate per il 29 novembre

ItalPress

Spagna, Sanchez annuncia elezioni anticipate per il 29 novembre

Lun, 05/10/2026 - 11:02

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ROMA (ITALPRESS) – “Oggi c’è insoddisfazione, anche noi abbiamo commesso degli errori. Ci sono molte cose da correggere. Per fare di più abbiamo bisogno della gente, ma dobbiamo avere in Parlamento una maggioranza più ampia. Per questo motivo, dopo aver informato il capo dello Stato, ho deciso di convocare un Consiglio dei ministri straordinario per indire le elezioni generali che si svolgeranno il 29 novembre. E’ arrivato il momento in cui gli spagnoli decidano quale futuro vogliono per il Paese”.
Lo ha annunciato il premier spagnolo Pedro Sanchez nel corso di una dichiarazione istituzionale rilasciata questa mattina
dal Palazzo della Moncloa.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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