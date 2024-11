Spagna, maxi multa a Ryanair e altre 4 compagnie per l'extra sul bagaglio a mano - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Il ministero dei Consumi ha sanzionato le compagnie aeree low cost Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian e Volotea con multe per un importo complessivo di quasi 179 milioni di euro per 'pratiche abusive', come l'addebito di supplementi per il bagaglio a mano, sui bagagli o riservare posti per accompagnare persone a carico. Nel dettaglio Ryanair è stata multata di 107,7 milioni di euro, Vueling ha ricevuto una sanzione di 39,2 milioni di euro, essendo queste due compagnie aeree che rappresentano la maggior parte dell'importo totale della multa. La sanzione di minore entità vanno a EasyJet (29,09 mln), Norwegian (1,6 mln) e Volotea (1,18 mln).

Il calcolo delle sanzioni è stato effettuato calcolando l'ammenda in base ai benefici ottenuti dalle compagnie aeree a causa dalle pratiche di violazione. Le compagnie avranno due mesi di tempo per presentare il ricorso amministrativo al tribunale; scaduto il termine il provvedimento diventerà efficace.