Spaccio nei boschi di Marmore e Piediluco, blitz dei Carabinieri su segnalazione dei residenti - Tuttoggi.info

Spaccio di sostanze stupefacenti: i Carabinieri di Terni, giovedì 24 agosto, hanno smantellato un bivacco nei pressi di Piediluco.

Autori delle segnalazioni alcuni residenti di Marmore e Piediluco, che avevano notato un continuo viavai di persone nel bosco a tutte le ore del giorno e della notte.

I militari, poi, nel corso di controlli lungo la S.P. 3, al Km 19+500, hanno fermato un uomo di origini magrebine che si era dato alla fuga. Il 37enne, già noto alle Forze dell’Ordine, aveva con sé 45 grammi di cocaina suddivisa in dosi, 20 grammi di hashish, un bilancino di precisione e più di 1.000€ in contanti. L’uomo, tratto in arresto, si trova in una camera di sicurezza del Comando Provinciale dei Carabinieri di Terni in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice del Tribunale.