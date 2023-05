Una baby gang dedita al traffico di sostanze stupefacenti è stata smantellata dai finanzieri di Gela che, coordinati dalla locale Procura e dalla Procura presso il Tribunale per i minori di Caltanissetta, hanno eseguito un provvedimento restrittivo nei confronti di 5 persone (2 sono finite in carcere, 3 ai domiciliari), indagate per traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. vbo/gtr