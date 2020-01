Spaccio di droga a Spoleto, un arresto e una denuncia - Tuttoggi

È di un arresto in flagranza e una denuncia a piede libero il bilancio di una serie di controlli straordinari eseguiti dai militari della Compagnia di Spoleto – guidati dal capitano Aniello Falco – nel corso degli ultimi giorni nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di droga in città.

Il primo a finire in manette è stato un cittadino albanese incensurato di 26 anni. Controllato da una pattuglia del Nucleo Radiomobile è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di cocaina, già suddivisa in singole dosi, oltre a 450 euro in contanti e quindi immediatamente tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Su disposizione della Procura della Repubblica è stato condotto in carcere e successivamente interrogato dal gip di Spoleto che ha convalidato l’arresto ed applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Un giovane spoletino incensurato, di appena 19 anni, è stato invece denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione cittadina per detenzione a fini di spaccio di droga. I militari hanno sorpreso il giovane mentre si trovava insieme ad un amico a bordo della propria vettura. Il suo atteggiamento ha però destato l’attenzione dei Carabinieri che lo hanno perquisito e trovato in possesso di circa 30 grammi di Marijuana, già suddivisa in dosi.