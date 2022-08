Spaccio di cocaina fuori dal cimitero, arrestato 35enne - Tuttoggi

Sottoposto a perquisizione, l’uomo – un 35enne straniero – è stato trovato in possesso di 750 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Sentito in merito al possesso di quel denaro, non è stato in grado di fornire una giustificazione attendibile. Il presunto spacciatore è stato dunque portato in commissariato, dove è emerso che era stato scarcerato qualche mese fa ed è risultato gravato da diversi precedenti di polizia per reati in materia di spaccio di stupefacenti.

Al termine delle attività di rito, è stato tratto in arresto per il reato di detezione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, su disposizione del Pubblico Ministero, sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. La droga e il denaro, invece, sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

(foto di repertorio)